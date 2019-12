Alcochete. Médico do Sporting não sabe quem tirou foto a Bas Dost, mas garante que não foi Varandas

Virgílio Abreu, médico do Sporting à data da invasão a Alcochete, a 15 de maio de 2018, garante que não foi Frederico Varandas que tirou a fotografia da cabeça de Bas Dost, ferida nos ataques. Virgílio, de 65 anos, prestou declarações no Tribunal de Monsanto.

"Estava muita gente com telemóveis e não sei quem tirou a foto. Se foi Varandas que tirou? Não. Não tirou nenhuma foto nesse dia", garantiu.

O médico pediu a Varandas, à data do acontecimento chefe do departamento médico, para estar presente em Alcochete nesse dia, na sequência da reunião "confusa" do dia anterior com Bruno de Carvalho.

"Achei a reunião um bocado confusa. Bruno de Carvalho perguntou quem estava com a direção, acontecesse o que acontecesse no dia seguinte. A situação estava tão instável e atípica que pedi ao doutor Varandas para desmarcar as consultas e marcar presença no treino do dia seguinte. Achei que, face ao que foi dito na reunião, era importante estarmos todos juntos", disse.

Sobre os ataques, Virgílio garante que o atual presidente "desviou-se de uma tocha no balneário, que atingiu Mário Monteiro".

Durante a tarde, Daniel Podence vai prestar declarações por videoconferência.