Alcochete. Acuña, Battaglia, Coates e Palhinha prestam declarações na próxima semana

Acuña, Battaglia, Coates e João Palhinha vão prestar declarações no âmbito do caso Alcochete na próxima semana, segundo o calendário da próxima semana revelado esta quinta-feira.

O testemunho de Acuña será um dos mais aguardados, na medida em que, segundo as declarações das restantes testemunhas já ouvidas, foi um dos mais visados pelos invasores. O argentino fala no dia 17, terça-feira, de tarde, assim como o compatriota Battaglia.

O uruguaio Coates falará no dia 19, quinta-feira, durante a tarde.

Na segunda-feira de manhã falará José Laranjeira, atual coordenador do scouting do Rio Ave e, à data, olheiro do Sporting. Da parte da tarde falará João Palhinha, atualmente emprestado ao Sporting de Braga.