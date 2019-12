Está dado o primeiro passo para a beatificação do padre Américo Monteiro de Aguiar.

A Santa Sé acaba de reconhecer as "virtudes heroícas" do fundador da Obra de Rua ou como também é conhecida: a Obra do Padre Américo, de Penafiel.



A sua causa de beatificação foi iniciada em 1986.

O padre Américo, que dedicou a sua vida aos mais carenciados, principalmente jovens, morreu em 1956.