Dia Mundial da Paz. Papa apela ao diálogo, reconciliação e conversão ecológica

A paz como caminho de esperança implica “Diálogo, Reconciliação e Conversão ecológica”. É o apelo do Papa na mensagem divulgada para o Dia Mundial da Paz de 2020.

Francisco recorda que não se pode “manter a estabilidade no mundo através do medo”, nem do equilíbrio instável, “pendente do abismo nuclear e fechado dentro dos muros da indiferença”.

Referindo-se à recente experiência vivida em Hiroshima e Nagasáqui e ao testemunho dos sobreviventes “que mantêm viva a chama da consciência coletiva, testemunhando às sucessivas gerações o horror daquilo que aconteceu”, Francisco pede maior diálogo e vontade política “sem exclusões, nem manipulações” e um maior “respeito pela casa comum, pelo bem comum e pela natureza”, para se alcançar uma “conversão ecológica”.

Esta conversão, “com sobriedade e partilha”, deve ser entendida “de maneira integral, como uma transformação das relações que mantemos com as nossas irmãs e irmãos, com os outros seres vivos, com a criação na sua riquíssima variedade, com o Criador”, escreve o Papa.