"FC Porto precisa de atemorizar o Feyenoord", considera Jaime Magalhães

Chegou o dia de todas as decisões europeias para o FC Porto. Jaime Magalhães, antigo jogador do FC Porto, em declarações a Bola Branca, acredita que os portistas vão ter entrar muito fortes no encontro contra o Feyenoord e atemorizar o o adversário logo desde o primeiro minuto.

"O Porto terá que vencer o jogo, joga em casa, é favorito e não poderá ter outro resultado sem ser a vitória. Espero que FC Porto faça um bom jogo, que vá para cima do Feyernoord para resolver as coisas o mais rapidamente possível. Em casa teremos que mandar nós. É preciso atemorizar a equipa adversária e, neste caso, tentar fazer logo um golo. O Feyenoord foi sempre uma equipa forte. É extremamente complicado jogar contra equipas holandesas e, neste caso, não foge à regra. O FC Porto terá que ter muita atenção e paciência durante o jogo todo, não se poderá precipitar e terá que fazer com que as coisas corram bem. Se assim acontecer, o Porto levará de vencida a equipa holandesa", considera.

O FC Porto depende apenas de si para garantir a qualificação para os 16 avos de final. Em caso de vitória, os dragões alcançam, de imediato, o apuramento. Em caso de empate, a qualificação fica garantida se os suíços do Young Boys não vencerem, na Escócia, o Rangers.

Na atualidade do FC Porto continua o empate com Belenenses e os acontecimentos o túnel do Estádio Nacional do Jamor, mas para Jaime Magalhães estes são temas que não podem desviar o foco do jogo desta noite.



"Às vezes as coisas não correm bem e foi o caso do Porto no fim-de-semana. A Liga Europa é diferente do campeonato e, neste caso, o Porto terá que encarar esse jogo como uma final e espero que as coisas lhe corram bem logo à noite. Não vale a pena estar a falar disso [polémica do túnel do Estádio Nacional], temos de pensar no jogo importante que o Porto terá mais logo. Em casa mandamos nós e temos que entrar em campo com tudo, com humildade, paciência e fazer aquilo que sabemos fazer melhor que é jogar e vencer", referiu nesta edição a Bola Branca.



O FC Porto-Feyenoord realiza-se às 20 horas no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. À mesma hora, também para o grupo G, defrontam-se Rangers e Young Boys, na Escócia.