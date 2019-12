Miguel Pinto Luz: “Comigo não haverá acordos de regime com o PS em áreas tradicionais”

Engenheiro de formação, Miguel Pinto Luz é militante do PSD há 25 anos e liderou a distrital de Lisboa durante seis. O vice-presidente da Câmara de Cascais e candidato às eleições diretas de 11 de janeiro admite que pode ser necessário avançar para a eleição das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR) por um colégio de autarcas.

O PSD parece estar com algumas crises de identidade. O senhor é mais de centro-esquerda, de centro ou assume que é de direita?

Eu sou social-democrata, se quiser, à portuguesa. Se a pergunta compreendia a comparação com os meus companheiros de partido, claramente não alinho no discurso do recentramento do partido. Aliás, isso levou ao melhor resultado de sempre da esquerda em Portugal, mas também não alinho no discurso que o PSD só voltará a governar se conseguir uma grande coligação com todas as siglas do centro-direita. Percebeu-se nestas legislativas que o centro-direita praticamente não existe. O PSD foi e é o partido de alternativa, não pode é fazer mais do mesmo, não pode ser a cópia do PS, porque os portugueses entre a cópia e o original escolhem o original. Temos de fazer políticas ao centro, mas com a nossa visão, em que não temos qualquer tipo de complexo com a iniciativa privada nem com a liberdade de escolha dos cidadãos, mas temos de perceber que precisamos de ter políticas de segurança pública, que desafoguem as famílias da enorme carga fiscal. Não me identifico com estas crises identitárias, sempre soubemos onde nos posicionamos.

Relativamente ao Orçamento do Estado, Rio tem uma atitude mais dialogante, Montenegro acha que deve votar contra. Qual é a sua atitude?

Os portugueses não entendem um PSD que não seja uma oposição de confiança, que não é uma oposição do bota-baixo, que diz que vota contra tudo o que venha do PS pela única razão de vir do PS...

Isso é o que defende Luís Montenegro...

O dr. Luís Montenegro tomou uma posição clara de votar contra todos os orçamentos do PS. A minha oposição não é essa. O PSD tem de ser um partido em que os portugueses possam confiar para fazer uma alternativa credível, com uma agenda própria e com iniciativa, mas capaz de analisar em cada momento o que é melhor para os portugueses. E colocar sempre os interesses dos portugueses à frente do seu interesse. Agora, se me perguntar se eu acredito que o PS vai arrepiar caminho e apresentar um orçamento que o PSD possa votar favoravelmente, não acredito.

No caso de o PS precisar do PSD no Parlamento para manter a estabilidade governativa, o PSD deve ou não dar esse apoio?

Quando digo uma oposição confiável, digo servir os interesses dos portugueses. Nada tem a ver com ser a muleta do PS. Há uma grande clivagem - e essa é uma grande diferença entre mim e Rui Rio - entre sermos a muleta e irmos de arrasto em relação ao PS e um PSD que tem a liderança da iniciativa política. No que diz respeito à estabilidade governativa, não viabilizamos orçamentos para o PS governar. Se o orçamento for mau para os portugueses, um PSD liderado por mim não terá outra opção senão votar contra.