Mais dinheiro para a Saúde? “A notícia é boa, vamos ver o resto”, diz Marcelo

É a reação do Presidente ao anunciado reforço de 800 milhões de euros e mais de oito mil profissionais no SNS.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a intenção do Governo é boa – “é bom que tenha havido um reforço significativo em termos financeiros, é bom que haja um reforço em recursos humanos, é bom que comece em 2020” – mas, acima de tudo,” é importante que seja utilizado para levar mais longe aquilo que é a atual gestão do Serviço Nacional de Saúde, para tirar toda a vantagem dos meios que são postos agora à sua disposição”.

O Presidente da República considera que é importante aproveitar o investimento anunciado no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para repensar a utilização e organização do sistema.

O chefe de Estado também quis deixar claro que a injeção de capital não é para já, lembrando que o Orçamento só fica fechado em fevereiro.

“Há uma expectativa muito elevada e as pessoas pensam que é já amanhã que o dinheiro chega. Ora, o Orçamento só é aprovado em fevereiro e, portanto, vamos ver o que se passa. Vamos primeiro esperar pelo Orçamento, depois ver exatamente o que é que o Orçamento para 2020 nos traz, depois como é a aplicação do que vier no Orçamento para 2020 e se é uma oportunidade – que eu penso que é e o Governo também pensa, creio eu, no mesmo sentido – para repensar a utilização, a organização, a gestão do Serviço Nacional de Saúde”, insistiu.

Em resumo, “a notícia é boa, vamos ver o resto”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.