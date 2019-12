“Isto não pode continuar assim”. Ferro Rodrigues pede medidas para diminuir número de votos

Ferro Rodrigues quer que o Parlamento tome medidas contra a quantidade de votos que têm sido apresentados. O presidente da Assembleia da República falava na tarde desta quinta-feira, no período de votações em plenário, em que surgiram 39 votos, sendo quase metade (17) da parte do deputado único do Chega, André Ventura.

“Apelei já há umas semanas, no começo desta legislatura, para uma situação de bom senso político e sobretudo na preocupação da dignificação da Assembleia da República. Solicitei que houvesse contenção e qualificação destes votos – infelizmente não foi isso que aconteceu e não tenho qualquer poderes para impedir que os votos sejam entregues e votados. Hoje temos 39 votos e tínhamos bastante mais, houve um grande esforço da mesa para diminuir este número”, queixou-se Ferro Rodrigues.