Catarina Martins considera "inaceitável" proposta para aumentos da função pública

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou na quarta-feira "inaceitável" a proposta apresentada pelo Governo para os aumentos da função pública, argumentando que 0,3% "é de facto zero, não existe e não se vê".

Em entrevista à RTP3 difundida quarta-feira ao final da noite, Catarina Martins foi ainda questionada sobre outras matérias orçamentais, como o pedido do Governo a Bruxelas para que a taxa do IVA possa variar em função do consumo, lembrando a coordenadora bloquista que o partido fez esta mesma proposta nas negociações do Orçamento do Estado para 2019 e na altura o executivo deixou claro que estava fora de questão.