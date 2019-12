“Vouguinha” a vapor regressa para dar nova vida a linha centenária

O sucesso das duas edições do 'comboio histórico' no ramal da Linha do Vouga Aveiro – Águeda, de que foi protagonista a locomotiva diesel Alsthom 9004 nos últimos dois verões, arrastando muitas centenas de turistas, criou boas expetativas.

Depois de uma tentativa frustrada no Verão passado, devido aos riscos de incêndio florestal, a CP encontrou outra forma de ir ao encontro das expetativas criadas, colocando a 'velhinha' nos carris apertados do 'Vouguinha' para dois dias – a 14 e 21 de dezembro, em plena quadra natalícia, com um programa de animação cultural.

A locomotiva E214 veio da Alemanha para Portugal em 1923 como indemnização pela participação de Portugal na I Grande Guerra Mundial. À época, era uma das mais potentes locomotivas a vapor de via estreita e fez quase toda a sua carreira nas linhas do Corgo (Régua – Chaves) e do Sabor (Pocinho – Duas Igreja). Deixou de operar nos finais dos anos 80 (século XX).

“É o reviver do passado, com muitas memórias que apertam o coração. Por favor, não deixem morrer o 'Vouguinha', que tanto fez por nós”, apela Manuel Dias, septuagenário residente nas proximidades da estação de Sernada do Vouga, confessando que “20 anos depois da triste despedida” do comboio a vapor “já não contava viver para assistir ao seu regresso” aos carris.

Sensivelmente um ano depois, no dia 23 de Novembro, o jovem rei inaugurava o primeiro troço, com cerca de 30 quilómetros, entre Espinho e Oliveira de Azeméis. A construção do ramal de Aveiro só terminaria em setembro de 1911.

Na realidade, foi no ano de 1877 que surgiram os primeiros projetos para a criação da “Linha do Valle do Vouga”, mas só 30 anos depois é que o contrato para a sua construção e exploração fora fechado, ficando assim os trabalhos a cargo da empresa francesa “Compagnie Française pour la Construction et Exploitation des Chemins de Fer à l’Étranger”.

Temos de recuar até ao ano de 1907 – altura em que Portugal via o seu rei D. Carlos ser assassinado e, posteriormente, o seu filho, de apenas 18 anos, D. Manuel II, assumir as rédeas da nação.

“Estamos a assistir a uma mudança de paradigma na linha do Vouga, sobretudo no ramal de Aveiro e, curiosamente, é esse que vai mais ao encontro das premissas do nosso movimento”, acrescenta Bruno Soares, esperando que as iniciativas turísticas “possam dar o mote a que os concelhos mais a norte, e que são igualmente servidos por esta via férrea, passem a olhar com os mesmos olhos que o concelho aguedense tem olhado para esta linha centenária”.

Bruno Soares, porta voz Movimento Cívico pela Linha do Vouga (MCLV), encara o regresso do 'Vouguinha' a vapor com “enorme satisfação” após cerca de uma década de repetidos apelos para a CP usar a linha para comboios históricos.

A nostalgia vende bilhetes – tem acontecido com as viagens durante o Verão, apesar de os preços não serem propriamente acessíveis. Andar na locomotiva a vapor ficará a 30 euros por adulto; 16,50 euros dos 4 aos 12 anos.

Nos inícios do século XX, a Linha do Vouga era uma das maiores e mais importantes vias férreas em bitola métrica (distancia entre carris de 1 metro) de Portugal.

No dia 1 de janeiro de 1990, a linha ficaria irremediavelmente amputada e Viseu não mais veria o comboio passar.

Museu ferroviário

Fundado em 1991, o Núcleo de Macinhata do Vouga do Museu Nacional Ferroviário está localizado na segunda estação do ramal de Sernada a Aveiro, ocupa antigas instalações adaptadas para o efeito. Desde há alguns anos que é gerido pela autarquia aguedense no âmbito de um protocolo com a Fundação do Museu Nacional Ferroviário.

O museu apresenta quatro locomotivas a vapor (a mais antiga de 1886), que testemunham mais de um século de história do caminho de ferro nos vales do Vouga e do Dão.

Uma ambulância postal, um salão pagador utilizado para os salários dos homens que construíram e fizeram a manutenção das estreitas vias férreas, por vales apertados e encostas íngremes, juntam-se a outras memórias da locomoção a vapor.