Possibilidade de ondas até nove metros motivam aviso

Seis distritos do continente estão sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão a partir das 15h00 e até às 15h00 de sexta-feira sob aviso laranja por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 5,5 metros de altura significativa, podendo atingir 8/9 metros de altura máxima.

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou também os distritos de Lisboa, Setúbal sob aviso amarelo entre as 9h00 de hoje e as 3h00 de sábado, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O IPMA pôs igualmente os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte e persistente entre as 9h00 e as 21h00 de hoje.

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão também sob aviso amarelo mas por causa da queda de neve acima dos 1.400 metros até às 12h00 de hoje.