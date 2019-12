Portugal tem de estar "muito atento" à possibilidade de vir a ser rota de migrantes

Esta quarta-feira, as autoridades marítimas intercetaram oito jovens que desembarcaram na praia de Monte Gordo, no Algarve. Os migrantes, todos do sexo masculino, têm idades entre os 16 e os 20 anos.

No Porto, à margem de uma aula aberta organizada pela Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, aquele responsável, sublinhou, contudo, que a questão dos migrantes "não é uma responsabilidade primária das Forças Armadas", mas sim uma responsabilidade, em primeiro lugar das autoridades policiais.

"As Forças Armadas colaboram dentro daquilo que são as suas competências dentro dos espaços jurisdicionais em que as exercem. No caso da Força Aérea, a vigilância do espaço aéreo, no caso da Marinha no alto mar, na zona contígua e no mar territorial", explicou.



"O que a Marinha pode fazer é, detetando um ilícito, reter quem comete o ilícito até o entregar às autoridades competentes", acrescentou.



Em declarações à Lusa, também o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, defendeu que Portugal "tem de deixar de lado a ideia de ser ou não uma rota [de migrantes]". Para aquele responsável as rotas dizem diretamente respeito a todos, como aliás se viu pela crise dos migrantes.



"O que acontece no Mar Egeu tem consequências mais tarde ou mais cedo para nós e, portanto, que hoje se referiu sobre os oito marroquinos que desaguaram em terras portuguesas é um episódio que eu não sei se é consistente se não. O que eu sei é que Portugal tem cumprido e mais do que cumprido", afirmou.