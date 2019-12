Portugal dá proteção a jovens marroquinos que desembarcaram no Algarve

Os oito jovens marroquinos que na quarta-feira desembarcaram na praia de Monte Gordo requereram durante a madrugada o estatuto de proteção. A informação é confirmada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"Ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado noutros casos de estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, Portugal vai acolher os oito jovens que, esta quarta-feira, desembarcaram numa praia do Algarve, depois de estes terem requerido esta madrugada esse estatuto de proteção", lê-se no comunicado.

A mesma nota refere que o grupo, composto por jovens com idades entre os 16 e 26 anos, "pernoitou em Vila Real de Santo António" e será transferido esta quinta-feira para Lisboa, para o Centro Português para o Refugiado.