​Pico da gripe poderá chegar entre Natal e Ano Novo

A Direção-geral de Saúde admite que o pico da gripe vai ser atingido entre o Natal e o Ano Novo. A informação é confirmada à Renascença pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



“Tudo indica que, de facto, a atividade gripal começou a subir e que poderá ter o seu pico na última semana de dezembro”, referiu.

Graça Freitas explica que a evolução da atividade gripa depende “do tipo de vírus que circula”.

“Há vírus que circulam mais precocemente, que é o que está a acontecer este ano, e há vírus cuja circulação é mais tardia. Tudo indica que o vírus, que este ano parece que vai dominar a atividade gripal, vai ter uma atividade mais precoce”, explica a especialista.

Nestas declarações à Renascença, Graça Freitas adianta ainda quais são as zonas do país que costumam ser mais afetadas pela atividade gripal.

“A gripe nunca se projeta e dissemina de forma igual em todos os pontos do país. Normalmente, é mais intensa no norte e na região centro e depois em Lisboa, por motivos ligados às temperaturas e à densidade populacional, e menos intensa e mais tardia na região sul”, detalha.

Segundo dados do "Vacinómetro", mais de 1,3 milhões de portugueses já se vacinaram contra a gripe, registando-se uma subida em todos os grupos em comparação com período homólogo do ano passado.

Desde o dia 15 de outubro, já se terão vacinado 1.187.042 idosos e 179.889 cidadãos com idades entre os 60 e os 64 anos, indicam os resultados da segunda vaga do relatório "Vacinómetro", que monitoriza a vacinação contra a gripe em grupos prioritários da época gripal 2019/2020.

Mais de metade (52%) dos indivíduos portadores de doença crónica já se vacinaram, o que representa um aumento de 11,3% face ao mesmo período de 2018, constituindo a subida mais significativa entre os grupos prioritários.

A época da vacinação contra a gripe arrancou no dia 15 de outubro em Portugal, com dois milhões de vacinas disponíveis, 1,4 milhões para serem dadas gratuitamente a grupos de risco no SNS e cerca de 600 mil para venda em farmácias.

A DGS recomenda a vacinação aos profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados, incluindo os bombeiros, bem como a pessoas entre os 60 e os 64 anos, grávidas e alguns doentes crónicos.

Este ano, pela primeira vez, as vacinas são tetravalentes, protegendo contra quatro tipos de vírus, quando até aqui protegiam para um máximo de três. A vacina tetravalente faz aumentar a probabilidade de o conteúdo da vacina coincidir com os vírus que vão circular e há a expectativa de a vacina ser mais efetiva.

A gripe é uma doença contagiosa e que geralmente se cura de forma espontânea. As complicações, quando surgem, ocorrem sobretudo em pessoas com doenças crónicas ou com mais de 65 anos.

O Vacinómetro, que se realiza pelo 11.º ano consecutivo, é promovido pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), com o apoio da Sanofi Pasteur.