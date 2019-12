​“Coragem e coesão dos militares portugueses” elogiada por franceses

O apoio dos militares portugueses no combate a um incêndio dentro do campo das Nações Unidas em Bangui, na República Centro-Africana, foi reconhecido pela força francesa como determinante para evitar uma tragédia.



No comunicado divulgado pelas Forças Armadas, lê-se que o comandante do Destacamento de Apoio Operacional francês agradeceu à Força Portuguesa em missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, a ajuda prestada durante o combate ao incêndio que deflagrou no dia 7 de dezembro, numa instalação francesa localizada no interior do campo M’POKO, em Bangui.

O coronel Dejoui referiu que “a rápida intervenção, coragem e coesão dos militares portugueses” foi decisiva para evitar a propagação do incêndio e para que não se registasse qualquer vítima”.

O comunicado descreve que, após a chegada ao local dos militares e bombeiros do destacamento francês e dos bombeiros do aeroporto internacional de Bangui, os militares portugueses continuaram a apoiar o combate ao incêndio, até que este fosse dado como extinto.

A 6ª Força Nacional Destacada neste teatro de operações é composta por 180 militares, maioritariamente tropas especiais Paraquedistas do Exército Português, integrando ainda militares de outras unidades do Exército e Controladores Aéreos Avançados da Força Aérea.