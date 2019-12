Confirmada multa de 31 mil euros a corticeira por assédio moral a operária

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) confirmou a multa de 31.110 euros que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) aplicou à corticeira Fernando Couto, da Feira, por assédio moral à operária Cristina Tavares.



De acordo com o acórdão a que a agência Lusa teve acesso, o TRP julgou improcedente o recurso apresentado pela empresa e, consequentemente, manteve a decisão recorrida.

A corticeira já tinha impugnado judicialmente a decisão administrativa da ACT no Tribunal do Trabalho da Feira que também decidiu manter a coima à empresa.

No recurso, a corticeira alegava que a infração lhe tinha sido imputada a título de negligência no auto de notícia, mas na decisão administrativa foi punida a título de dolo, e pedia a absolvição e a anulação da sentença.

No entanto, os juízes do TRP concluíram que a factualidade de onde se retirou o dolo já constava do auto de notícia.

Empresa tentou levar a trabalhadora a despedir-se





O Tribunal do Trabalho da Feira deu como provado que a empresa atuou com o propósito de levar a trabalhadora a despedir-se, e com o objetivo de degradar a relação laboral e provocar desconforto e mal-estar na trabalhadora.

A situação de Cristina Tavares, que foi despedida duas vezes pela corticeira Fernado Couto, deu origem a duas contraordenações da ACT à empresa, uma que resultou numa coima de 31.110 euros, por assédio moral à operária, e outra que levou a uma coima de 6.120 euros, relativamente à violação de regras de segurança e saúde no trabalho.

A corticeira tem ainda pendente um terceiro recurso sobre uma coima de que foi alvo no valor de cerca de 11 mil euros, por a ACT entender que o segundo despedimento de Cristina Tavares foi contrário à lei, nomeadamente por o considerar abusivo.