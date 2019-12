​“Talvez um segundo referendo ao Brexit seja a melhor das piores soluções”

Nem todos os ingleses votaram a favor do Brexit por razões xenófobas ou nostálgicas, afirma Jonathan Coe. Em entrevista à Renascença, o escritor britânico admite que um novo referendo pode ser a melhor das piores soluções para o Reino Unido.



O autor, que lançou recentemente o livro "O Coração de Inglaterra" (Porto Editora), considera que a saída de Inglaterra da União Europeia está a ter efeitos nefastos na economia britânica.

Jonathan Coe, que escreveu este romance sobre a vida de várias personagens afetadas pelo Brexit, acha que um segundo referendo será “a melhor das piores soluções”, mas “não resolveria nada”.

“Iriamos ficar outra vez a discutir sobre a validade e autoridade do segundo resultado. Não há uma boa solução para a situação em que nos metemos. Mas talvez, um segundo referendo seja a melhor das piores soluções. No curto prazo não estou nada otimista quanto à situação britânica”, afirma o autor que passou os últimos dois meses numa residência literária, em Cascais, a convite da Fundação D. Luís I.

Acredita que uma repetição do referendo iria refletir a divisão existente no Reino Unido sobre ficar ou sair da União Europeia, mas desta vez com uma vitória do “remain” por curta margem.