Rei de Espanha designa Pedro Sánchez como candidato a formar o próximo Governo

O Rei de Espanha, Felipe VI, designou esta quarta-feira em Madrid o secretário-geral do PSOE e primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, como candidato a chefe do próximo Governo, anunciou a presidente do parlamento, Meritxell Batet.

“Sua majestade o Rei […] comunicou-me a sua decisão de propor Pedro Sánchez como candidato a primeiro-ministro“ do executivo espanhol, disse Meritxell Batet depois de se reunir com Felipe VI.