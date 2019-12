​Eleições britânicas. “Nada deve mudar no Mercado Único até 2022”, diz Teixeira Fernandes

“As eleições mais importantes dos últimos tempos” porque “o futuro está em jogo”. Mensagens deste tipo inundam as imediações de várias mesas de voto nesta quinta-feira de eleições. Mas os mais cínicos não lembram que os alertas eram os mesmos nas legislativas de 2017, o referendo ao Brexit em 2016 ou até a consulta sobre a independência da Escócia em 2014.



Mas se dois em cada três britânicos dizem que o Brexit é o tema fundamental das eleições então é porque o é.

Se o Partido Conservador obtém a maioria absoluta, a saída do Reino Unido com um acordo com Bruxelas antes de 31 de janeiro será um dado objetivo. Se ganha Corbyn, o líder trabalhista pretende renegociar com Bruxelas e convocar novo referendo que pode acabar por anular todo o processo.

Mas, com uma vitória de Boris Johnson, depois do Brexit com acordo chegará o período de transição, durante o qual Bruxelas e Londres terão de acordar os termos da sua futura relação, mas para além do acordo comercial com a União Europeia virá o momento de negociar unilateralmente acordos comerciais com outras potências como os Estados Unidos, Japão ou China. Ou ainda decidir o futuro do NHS, o serviço nacional de saúde ou da Escócia. Agora que o Reino Unido pode acabar por se desvincular da União Europeia, as possibilidades de rutura com a Escócia voltam a estar sobre a mesa. Nicola Sturgeon, a líder escocesa já anunciou que antes do Natal vai escrever ao primeiro-ministro reclamando as competências necessárias para promover novo referendo secessionista.

“Se Johnson ganhar teremos uma saída formal em 31 de janeiro ou um pouco antes. Depois há o período transitório negociado até ao final de 2020 e aí a situação manter-se-á na essência na mesma: com a continuidade do Reino Unido na União Aduaneira e no Mercado Único”, defende José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário nas áreas das Relações Internacionais e Estudos Europeus, especialista em geoestratégia e autor do livro “Europa em crise”, da Quidnovi.

“Seria realmente inédito que uma grande economia como é o Reino Unido conseguisse num espaço de 11 meses negociar um acordo comercial abrangente e seguramente complexo como é o acordo com a União Europeia. Casos como o do Japão, o do Canadá demoraram anos a negociar com Bruxelas”, sublinha José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do instituto Português de Relações Internacionais (IPRI).