Famalicão quer fazer história no Estádio da Luz

O Famalicão nunca venceu, na sua história, no Estádio da Luz, contra o Benfica, e é mesmo esse o objetivo traçado pelo treinador, João Pedro Sousa, anunciado em conferência de imprensa, apesar de reconhecer a dificuldade da tarefa.

"Não vamos fugir à nossa forma de jogar e é assim que vamos a jogo. Queremos criar problemas ao Benfica e tentar marcar golos. Nunca vencemos no Estádio da Luz, mas já tivemos saídas muito complicadas esta época e em todas fomos competentes. Vai ser um jogo extremamente difícil, uma tarefa árdua. Têm o melhor ataque, e é a equipa que menos golos sofreu. Mas temos noção que estamos preparados para a tarefa. Vamos disputar e ir à luta pelos três ponto", começou por dizer.

A equipa famalicense, no terceiro lugar da Liga, perdeu os últimos dois jogos, mas acredita que as exibições estão cada vez melhores.´

"Os resultados dos últimos jogos não têm sido os melhores, mas na nossa opinião estamos melhores. Estamos a criar jogo como idealizámos. Estamos melhor do que no início do campeonato. Sabemos que há aspetos do jogo que temos que corrigir. O nosso adversário está cada vez mais confiante e seguro. Não podemos fugir da nossa ideia", remata.

O Benfica-Famalicão joga-se no sábado, às 18h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.