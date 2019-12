Figura do Salzburgo a caminho do Liverpool em janeiro

O Liverpool vai reforçar o ataque, já em janeiro, com o avançado Takumi Minamino, atualmente no RB Salzburgo, segundo escreve o "The Independent".

De acordo com a publicação, o japonês de 24 anos tem uma cláusula de rescisão a rondar os 8,5 milhões de euros e os "reds" conseguiram bater a concorrência e assegurar a contratação do internacional japonês.

Minamino disputa já a sua sexta temporada no emblema austríaco. Esta temporada, leva nove golos em 22 jogos e chamou à atenção do Liverpool na Liga dos Campeões, onde o Salzburgo defrontou o atual campeão europeu.

Curiosamente, o avançado até marcou ao Liverpool, em Anfield, na derrota por 4-3.