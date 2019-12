Ministro incita banca a apostar em "produtos verdes" que apelem à nova geração

São medidas que já tinham sido ventiladas, algumas até inscritas no programa do Governo e agora integradas numa estratégia apresentada numa sessão totalmente em inglês organizada pela delegação portuguesa na COP25 em Madrid.

Para estimular o chamado "financiamento sustentável" essencial para atingir a neutralidade carbónica em 2050, o Ministro do Ambiente volta a falar de um "banco verde", da emissão de "obrigações verdes" e de um carimbo de sustentabilidade nos projetos apoiados por fundos públicos. Em entrevista à Renascença, Matos Fernandes deixa alguns conselhos à banca e admite ainda reformular algumas destas propostas ao longo de 2020.

Reafirmou a criação de um "banco verde" que já estava no Programa de Governo enquadrada na Instituição Financeira de Desenvolvimento. O que vai acontecer a curto prazo?

A partir de janeiro, o financiamento sustentável vai ter um foco muito grande da nossa atenção. Estamos a acompanhar também a trajetória do Banco Europeu de Investimento que tem a intenção de se transformar num "banco verde" numa parcela significativa. Isso recomenda que continuemos a estudar. Estive em Nova Iorque numa reunião sobre "bancos verdes" na Europa. Há bons exemplos sobretudo nos Estados Unidos e até detidos por cidades. Se por qualquer razão o Banco Europeu de Investimentos assumir que vai ser um "banco verde", iremos refletir se se justifica tal transformação em Portugal ou se devemos ser um pouco menos ambiciosos porque a Europa como um todo está a dar resposta. É essa avaliação que vamos fazer no primeiro semestre do próximo ano.

Outra medida anunciada diz respeito a "green bonds", ou seja, "obrigações verdes". Será um instrumento apenas do sector financeiro ou a exemplo do Tesouro trata-se de obrigações emitidas pelo Estado?

São obrigações do próprio Estado. Já há "green bonds" em Portugal por via de empresas como a ALTRI ou a EDP e outras cujo nome injustamente não me recordo. As "obrigações verdes" são apenas para financiar a componente pública como parcela do Orçamento do Estado. Vamos ver qual a disponibilidade que o mercado tem. Começam a aparecer algumas iniciativas importantes na banca para colocação destas "obrigações verdes". Não o queremos fazer por razões simbólicas, mas efetivas. É um processo que estamos a acompanhar e que faz parte do nosso pacote de financiamento sustentável.