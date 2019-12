Yony González anuncia saída do Fluminense

View this post on Instagram

Gostaria de agradecer ao Fluminense, a todos que me ajudaram dentro e fora de campo, e aos torcedores por todo carinho que recebi durante esta temporada. Foi um ano muito especial para mim. Pela primeira vez joguei fora da Colômbia. Em pouco tempo me identifiquei com o Fluminense e me senti acolhido no clube e na cidade. Marquei gols, me entreguei dentro de campo, lutei muito e saio com a sensação de dever cumprido. É difícil se despedir, mas chegou a hora de partir em busca de novos voos. Obrigado, Fluminense. Obrigado, torcedor Tricolor. Levarei vocês no meu coração. Baile da colombia 🇨🇴 🇭🇺🙅🏾‍♂️🙅🏾‍♂️ FLUZAO ❤️