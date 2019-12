"Vai ser um Benfica ainda mais forte frente ao Famalicão"

Depois de ter garantido a presença na Liga Europa com uma vitória por 3-0 sobre o Zenit, o Benfica regressa este sábado ao campeonato nacional, recebendo o Famalicão em partida da 14.ª jornada. Em entrevista a Bola Branca, Álvaro Magalhães está convicto que frente ao Famalicão o Benfica vai estar ainda mais forte e com o objetivo de, pelo menos, manter a vantagem de quatro pontos para o FC Porto. "Espero um Benfica ainda mais forte. As vitórias moralizam, aumentam a autoestima de todos jogadores e dos adeptos que começam a acreditar e a confiar na equipa. Nota-se que a equipa está em crescendo. O treinador conseguiu criar automatismos e uma equipa mais sólida não fazendo grandes alterações. O Benfica está mais forte, e espero que o Benfica no sábado possa fazer mais um grande jogo e ganhar ao Famalicão", disse. O técnico acredita que uma vitória do líder do campeonato coloca sempre pressão no segundo, neste caso o FC Porto: "Ganhando espera sempre que o segundo classificado perca pontos. Não vai ganhar o campeonato se ganhar ao Famalicão, mas candeia que vai à frente ilumina duas vezes e o Benfica, normalmente, apanhando-se à frente vai tentando ao máximo manter esse lugar", afirma.

Liga Europa "é muito difícil" O Benfica despediu-se da Liga dos Campeões e apurou-se para os 16 avos de final da Liga Europa, onde vai ser cabeça de série no sorteio de segunda-feira. Os adeptos encarnados sonham com um triunfo europeu, mas Álvaro Magalhães avisa que o objetivo não é fácil de atingir, porque há equipas com muita qualidade na prova. "As pessoas pensam que a Liga Europa é mais fácil que a Liga dos Campeões. Há equipas que saem da fase de grupos da Liga dos Campeões para a Liga Europa, portanto é uma competição muito difícil. É evidente que o Benfica tem esperança em fazer melhores resultados do que fez na Liga dos Campeões, porque o objetivo era a Liga dos Campeões. Está na Liga Europa, mas tem pela frente equipas de grande nível e de grande competitividade e não é fácil ganhar a Liga Europa", entende.