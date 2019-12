Oficial. Bruno Lage renovou contrato até 2024

O treinador Bruno Lage renovou contrato com o Benfica até 2024. O acordo foi formalizado esta quinta-feira com o presidente Luís Filipe Vieira nas instalações da SAD no Estádio da Luz.

O técnico disse à Btv que esteve “sempre tranquilo” quanto à renovação. “Estou feliz e orgulhoso por reconhecerem o nosso profissionalismo”.

Segundo Bruno Lage, “o objetivo é continuar a ganhar e termos grandes conquistas”.

O técnico reafirma qual a política de contratações na Luz: “Ter como base o nosso trabalho na formação e estamos também atentos ao mercado”.

Lage dá exemplos: “Termos líderes na nossa equipa, como é o Jardel. Olhar para a formação e ter um miúdo como o Tomás Tavares, mas temos vários exemplos, olhar para a carreira do Pizzi e este fantástico início de época, Olhar para o Chiquinho, jovem encontrado no Moreirense, e ver o jogo que ele fez no Zenit. Este tem de ser o perfil dos nossos jogadores”