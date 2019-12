Nico Gaitán gostaria de voltar ao Benfica. A declaração de intenção é feita pelo próprio, que deixou as águias em 2016 para rumar ao Atlético de Madrid.

"Gostaria de voltar, fui muito feliz e sentia-me muito confortável, mas percebo que no futebol não é fácil fazer as coisas acontecer. É preciso ter muitas coisas em consideração, se o treinador gosta de ti, ou se tens lugar", diz, ao jornal "A Bola".

O avançado de 31 anos chegou ao Benfica em 2010 e ficou no clube até 2016. Realizou mais de 250 jogos, e conquistou 10 troféus: três campeonatos, cinco Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

Gaitán está sem clube, depois de deixar o Chicago Fire, da MLS. Antes, passou pelo Dalian Yifang e Atlético de Madrid, onde não vingou após ter deixado o Benfica. Atualmente em Lisboa por motivos pessoais, o avançado vai ponderar as propostas.

"Vou começar a estudar seriamente as propostas, vou avaliar o que está a chegar e vou escolher em função do plano desportivo. Vou para a Argentina, vou trabalhar com um preparador físico particular e fazer a minha pré-temporada. Tenho a hipótese de voltar ao Boca Juniors, depois de 10 anos, mas também há a Europa. Espero tomar a melhor decisão", explica.

O avançado esteve várias vezes associado ao Manchester United durante a sua estadia no Benfica e revela agora o motivo: "Só não fui para Inglaterra porque não tinha cidadania portuguesa. Agora já tenho e continua a ser um dos meus objetivos".