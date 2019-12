O Pai Natal é um sem-abrigo? Veja o vídeo do novo mural de Banksy

O vídeo foi partilhado na rede social Instagram na segunda-feira e tem como cenário uma rua de Birmingham (Vyse Street). Ryan, sem-abrigo, é a estrela.

“Durante os 20 minutos em que filmámos Ryan no seu banco, as pessoas que por ali passaram deram-lhe uma bebida quente, duas barras de chocolate e um isqueiro. Isto, sem que ele pedisse alguma coisa”, escreve Banksy na publicação.

“Deus abençoe Birmingham”, conclui.



O artista decidiu combinar a época natalícia com a aproximação de eleições no Reino Unido e o enfoque nas questões sociais. Conhecido pela sua veia satírica e subversiva com toques de humor negro, Banksy (cuja verdadeira identidade não foi ainda desvendada) decidiu abordar a problemática dos sem-abrigo, cujo número atingiu um nível recorde durante o Governo do Partido Conservador, agora liderado por Boris Johnson.

“I’ll Be Home for Christmas” (estarei em casa pelo Natal, na tradução para português) é a música escolhida para o vídeo, que já conta com mais de três milhões de visualizações.

As obras de Banksy estiveram expostas em Lisboa, na Cordoaria Nacional, entre junho e novembro. “Génio ou vândalo” era o título da mostra que o artista britânico criou para Veneza, para a Bienal de Veneza.