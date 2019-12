Ator José Lopes encontrado morto na tenda onde vivia

O escritor e professor universitário, Rui Zink, escreve no Facebook "a última vez que o vi não tive a certeza de que era ele e, quando o pude ir procurar, tinha desaparecido".

José Lopes é conhecido pela sua participação em peças de teatro, como “Os Negros” de Jean Genet, “Vida e Morte de Bamba" de Lope da Vega, a “Epopeia de Gilgamesh” e a peça “Eu, Antonin Artaud”. Entrou ainda em filmes do grande ecrã, como Adeus Lisboa” de João Rodrigues, “Interrogatório” de Maria Mendes e José Pedroso, ou “Longe” de José Oliveira.

O ator José Lopes foi encontrado morto por um amigo, esta terça-feira, na tenda onde vivia. Tinha 61 anos e até ao momento, não são conhecidas as causas do falecimento.

A atriz Ângela Pinto pede, no Instagram, uma contribuição monetária para realizar "as cerimónias fúnebres com dignididade".