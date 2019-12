Morato: "Ida ao tribunal não afetará jogadores do Sporting"

Morato, antigo capitão do Sporting, não acredita que o reavivar dos momentos difíceis passados durante o ataque a Alcochete possa influenciar negativamente o desafio que os jogadores terão pela frente diante do LASK Linz, na sexta jornada do grupo D da Liga Europa.

"Nós estamos tão concentrados no futebol e no nosso jogo que nem sequer ligamos às coisas que se passaram cá fora. Os jogadores que foram depor ao tribunal foram depor sobre o que viram, qual é o problema? Quantas pessoas ditas normais, que não são jogadoras de futebol, vão depor por qualquer razão e depois vão trabalhar. Isso não tem nada a ver, acredito e tenho a certeza que não fará diferença na prestação dos jogadores", afiança Morato, em entrevista a Bola Branca.

O jogo ocorre dias depois de vários jogadores terem sido ouvidos no tribunal de Monsanto, por videoconferência, sobre a invasão à Academia. Morato salienta que os jogadores "não são meninos, são homens", pelo que terão de mostrar ter estofo, frente ao LASK Linz.

"Temos de encarar essas coisas. Eles foram testemunhar o que viram, não há problema nenhum. São homens para uma coisa e têm de ser homens para outra", afirma o antigo capitão do Sporting.