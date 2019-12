Emanuel Ferro. Sporting não terá onze de segunda linha"

O treinador adjunto do Sporting garante que “o onze de amanhã não será de segunda linha, será o melhor que serve o propósito do jogo de amanhã”.

Emanuel Ferro reafirma que “a intenção única” dos leões é “procurar a vitória” na última jornada da fase de grupos da Liga Europa contra o LASK Linz para serem primeiros no grupo.

“Estamos focados no jogo de amanhã, mesmo já apurados, cada jogo é uma oportunidade única para nos afirmarmos e engrandecer a participação do clube nas competições internacionais”, referiu.

Sobre o adversário, Emanuel Ferro não espera um adversário acomodado, apesar de também já estar apurado para a fase seguinte.

Questionado sobre a ausência de Bruno Fernandes, o técnico adjunto responde: “Todos sabemos a importância do Bruno no nosso jogo, mas é um trabalho inserido no coletivo da equipa. Dá contributo individual, mas nunca é superior à nossa força coletiva”.

Mathieu, Vietto e Ristovski também não foram convocados para esta partida.

O Sporting defronta o LASK Linz, esta quinta-feira, a partir das 17h55.