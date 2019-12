Camacho reconhece: “Será diferente” jogar sem Bruno Fernandes

O extremo Rafael Camacho reconhece que “será diferente” jogar sem Bruno Fernandes na partida da Liga Europa contra o LASK Linz.

O capitão dos leões não vai jogar esta quinta-feira, por castigo, e há ainda poupanças feitas por Jorge Silas: Mathieu, Ristovski e Vietto.

Camacho considera que será “um jogo difícil, mas os que estiverem irão dar o seu melhor.”

Quanto à possibilidade de ser titular, Rafael Camacho diz que “o que importa para mim é poder ajudar. Se começar da equipa ou subir do banco é poder entrar e mostrar o que sei fazer.”

“É uma boa oportunidade para o que não têm estado a jogar muito, para se mostrarem e darem o seu melhor, queremos ganhar, não importa quem estiver no campo. Vamos sempre querer ganhar”, referiu.

Questionado sobre as ideias de Silas, Camacho considera que “só no começo é óbvio que ainda não sabíamos as intenções do mister, depois conseguimos interiorizar e tem estado a correr bem.”

O Sporting defronta o LASK Linz, mas ambas as equipas já estão qualificadas para a próxima fase da Liga Europa.