Sérgio Conceição pede "inspiração e transpiração" aos jogadores do FC Porto

Sérgio Conceição pediu, esta quarta-feira, concentração e empenho máximos aos jogadores do FC Porto, para derrotar o Feyenoord, na última jornada do grupo G, e chegar aos 16 avos de final da Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do FC Porto salientou que a responsabilidade da equipa "é sempre a mesma, ganhar jogos". Apesar do "trajeto difícil" na fase de grupos, é tempo de fazer jus o estatuto do clube e carimbar bilhete para a próxima fase.

"Queremos muito ganhar e queremos estar nos 16 avos de final, porque o FC Porto merece. Esperamos que amanhã [quinta-feira] estejamos todos contentes no final do jogo. Éramos a equipa teoricamente mais forte do grupo. O teórico é exatamente isso. O que conta vai ser a inspiração e transpiração dos jogadores durante os 90 minutos", frisou.

Sérgio assumiu que houve jogos, nesta Liga Europa, que "não foram à imagem do FC Porto" e em que a equipa podia "ter feito mais e melhor". Agora, confia que o FC Porto conseguirá aproveitar o fator casa.

"Conseguimos trazer a decisão da qualificação para a ultima jornada, no Dragão, e isto é o mais importante. Estamos todos conscientes daquilo que nós somos, do trabalho que fazemos e com certeza vamos dar uma boa resposta, estou plenamente confiante", afiançou o técnico.

Apesar do "mea culpa", no que toca às dificuldades que o FC Porto tem sentido na Liga Europa, Sérgio Conceição sublinhou que o grupo era "extremamente equilibrado, pela valia do futebol escocês e da Suíça".





