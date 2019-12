Sérgio Conceição não permite que desvalorizem a Liga Europa

A Liga Europa não é a competição em que Sérgio Conceição queria estar. Ainda assim, o treinador do FC Porto não permite que desvalorizem a prova e enaltece o valor de algumas equipas que nela competem.

"Obviamente, queríamos estar na maior competição de clubes, a Liga dos Campeões. Não foi possível, por demérito nosso. Mas vemos equipa de qualidade fantástica na Liga Europa. Ainda ontem [quinta-feira], vieram duas para a Liga Europa, Ajax e Inter de Milão", argumentou o treinador do FC Porto, esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão de antevisão à receção ao Feyenoord, da última jornada do grupo G.

Assim, o que Sérgio Conceição mais quer, neste momento, "é ir para a frente na Liga Europa e representar o FC Porto de uma forma fantástica". "O FC Porto tem de estar sempre nas competições europeias", rematou.

A vitória frente ao Feyenoord apura automaticamente o FC Porto para os 16 avos de final. A derrota vale a eliminação. O empate pode servir, desde que, no outro jogo do grupo, o Young Boys não derrote o Rangers.

O jogo das decisões do grupo G da Liga Europa está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Feyenoord terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.