Sérgio Conceição não aborda episódio com treinador do Belenenses SAD

Sérgio Conceição não abordou a altercação com o treinador do Belenenses SAD, esta quarta-feira, porque o FC Porto não deixou.

O assessor de imprensa dos dragões, Rui Cerqueira, salientou que a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Feyenoord era "exclusivamente sobre a Liga Europa" e não permitiu mais delongas.

"Não vão ser produzidas declarações para encher chouriços", sublinhou Cerqueira, quando Sérgio Conceição foi questionado sobre o tema.

O mistério do soco no Jamor





Ao intervalo do Belenenses-FC Porto, foi visível um desentendimento entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro. Imagens difundidas pela "SIC" mostram Pedro Ribeiro, junto aos balneários do Jamor, em tom bastante exaltado, a acusar alguém de o ter agredido a soco.

Desde domingo que há suspeitas de que o treinador do Belenenses se referia a Sérgio Conceição. Os contornos do desentendimento continuam por esclarecer, mas o FC Porto, por via de Francisco J. Marques, diretor de informação dos portistas, já negou que Sérgio tenha agredido alguém.

Caso se confirme que Sérgio Conceição agrediu Pedro Ribeiro, otreinador do FC Porto enfrenta perder o resto da época. Segundo o regulamento da Liga, o castigo para este tipo de casos pode ir de 22 dias a 273 dias de suspensão, ou seja, um máximo de nove meses.