Saravia apontado ao Boca Juniors

O Boca Juniors estará interessado na contratação de Renzo Saravia e já arrancou contactos com os representantes do jogador para perceber a possibilidade da contratação já em janeiro, segundo escreve o jornal "O Jogo".

O emblema "xeneize" terá nova direção na próxima semana, e Juan Riquelme, antiga lenda dos relvados e novo vice-presidente, será o responsável por tentar chegar a um entendimento com o internacional argentino.

Saravia custou cerca de 5,5 milhões aos cofres do FC Porto este verão, proveniente do Racing, mas é o reforço com menos utilização esta temporada.

O lateral-direito está atualmente atrás de Manafá na hierarquia, sendo que Sérgio Conceição já adaptou Jesús Corona e até Mbemba à posição.

Sem espaço, Saravia tenta mostrar-se nas Taças. Depois da estreia azarada na Liga dos Campeões, contra o Krasnodar, partida na qual foi substituído aos 38 minutos, Saravia voltou a jogar na Taça de Portugal, contra o Coimbrões, e recentemente contra o Casa Pia, na Taça da Liga, onde até fez um golo.

"O Jogo" aponta ainda para o Internacional de Porto Alegre como interessado em Saravia, que terá como prioridade continuar no futebol europeu.