Pepe acredita que o FC Porto pode conquistar a Liga Europa e define isso como objetivo, para esta época. Para tal, os dragões terão de derrotar o Feyenoord, na quinta-feira, e aceder aos 16 avos de final da prova.

Questionado, pela Renascença, que equipa acredita que vencerá a Liga Europa, o central portista foi taxativo: "Espero que seja o Porto."

"É para isso que trabalhamos, para podermos estar na final e ganhar. Temos um trajeto a percorrer. É esse o nosso caminho. Quando saímos da Liga dos Campeões, muita gente queria retirar importância à Liga Europa, mas nós sabemos que é uma competição importante. Vai ser muito difícil, mas está nas nossas mãos. Jogo a jogo, com humildade, respeitar os nossos adversários, para podermos chegar o mais longe possível", vincou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.



Assumir a responsabilidade da história

O FC Porto defronta o Feyenoord com necessidade de vencer, para garantir, sem necessidade de calculadora, o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa. Pepe pede à equipa para ser fiel a si própria.

"É um jogo extremamente importante. Temos de ter consciência do que é este jogo para todos nós. Trabalhámos bem, estamos focados e temos de ter a ambição que o clube exige todos os dias para entrarmos bem em campo, com muita seriedade, para mostrar que o Porto merece passar a fase de grupos. Está nas nossas mãos. Depende muito da nossa paixão, da nossa tranquilidade e humildade. Temos de correr muito, estar nos duelos, senão será mais complicado. Vamos estar preparados para poder representar da melhor maneira possível o nosso clube", frisou.



Pepe, que foi campeão europeu com Portugal "depois de três empates", espera que o FC Porto mostre que o empate com o Belenenses, para o campeonato, no domingo, não deixou sequelas. Em campo se verá:

"Só no final vamos ver isso. Pode ser um ponto ganho ou dois pontos perdidos. Neste clube, qualquer jogo é para ganhar. É assim em todos os campos, sempre com o intuito de poder ganhar os três pontos. Mas só no final vamos saber se o empate com Belenenses vai agora motivar-nos ou se foi esse ponto que nos fez perder um dos nossos objetivos."

O jogo das decisões do grupo G da Liga Europa está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Feyenoord terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.