Aboubakar e Baró recuperados em véspera de decisões na Liga Europa

Romário Baró e Aboubakar estiveram presentes no último treino do FC Porto antes da receção ao Feyenoord, decisivo para o desfecho da fase de grupos na Liga Europa.

Os dois jogadores, os únicos que estavam no boletim clínico, já tinha integrado a sessão de ontem e voltaram a marcar presença, pelo que foi possível verificar nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Aboubakar poderá ser opção, recuperado de uma lesão muscular sofrida na primeira parte do jogo contra o Paços de Ferreira. O ponta-de-lança foi decisivo no jogo em casa do Young Boys, com dois golos apontados, mas falhou as partidas contra Casa Pia e Belenenses.

Já a utilização de Romário Baró é pouco provável, dado que o médio não competede desde 19 de outubro.

O FC Porto não pode perder com o Feyenoord. A vitória sobre os holandeses é garantia de apuramento. O empate pode chegar, mas é necessário que o Young Boys não vença o Rangers. Os escoceses estão na frente do Grupo G, com oito pontos. Seguem-se FC Porto e Young Boys, O Feyenoord, último classificado, com cinco pontos, ainda tem hipóteses de se qualificar. Os holandeses estão na posição mais complicada. Precisam de ganhar no Dragão e que o Rangers ganhe ao Young Boys.