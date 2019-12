Tensão entre PCP e BE por causa dos 800 milhões de euros anunciados para o SNS

Há várias semanas que o PCP tinha conhecimento do plano do Governo de 800 milhões de euros para resolver o problema da suborçamentação na saúde, mas os comunistas calaram bem calada a intenção do Governo e face ao anúncio da ministra Marta Temido, a esta quarta-feira, a deputada comunista Paula Santos fez questão de dizer que já sabia de tudo há algum tempo. "O anúncio que o Governo hoje faz relativamente a um conjunto de medidas na área da saúde são elementos que o próprio já nos tinha feito chegar há uns tempos e que só agora o Governo resolveu tornar públicos", disse a deputada aos jornalistas, no Parlamento.

Ora, se o processo de comunicação do Governo com os parceiros de esquerda continuar a ser o mesmo da legislatura passada, também o Bloco de Esquerda teve conhecimento do plano do governo. A 2 de dezembro a coordenadora bloquista Catarina Martins apresentou uma proposta de 800 milhões de euros para resolver o problema da suborçamentação da saúde, exactamente o mesmo valor apresentado agora pelo Governo. Foi, por isso, perceptível um profundo mal estar por parte do PCP por, mais uma vez, o Bloco de Esquerda ficar com os louros por causa de uma proposta que fez sabendo de antemão que essa era a proposta do Governo. Nos bastidores, os comunistas fizeram questão de notar à Renascença essa coincidência entre o que o Governo anunciou agora e o que o Bloco de Esquerda propôs há semanas. Bloco diz que negociações são transparentes e públicas E, afinal, o Bloco apresentou ou não uma proposta que já sabia que o Governo ia anunciar a breve trecho? A deputada e dirigente bloquista Mariana Mortágua respondeu aos jornalistas parlamentares que "as negociações do Orçamento do Estado têm decorrido em vários momentos" e as propostas que o Bloco de Esquerda fez nessas negociações são "as mesmas que anunciou fora e publicamente, da mesma forma que, publicamente, o que o Governo anuncia vai ou não vai ao encontro das propostas" do Bloco.