Debate sobre lei da nacionalidade aquece entre Livre e CDS

A discussão sobre as alterações propostas pela esquerda à lei da nacionalidade aqueceu esta quarta-feira no Parlamento, com a intervenção do CDS.

Telmo Correia falou numa irresponsabilidade das propostas do Bloco, Livre e PAN, mas foi mais longe no ataque ao Livre.

“Isto é uma absoluta irresponsabilidade, é de quem desvaloriza a nacionalidade, de quem desvaloriza a nação portuguesa o que nalguns casos, como é o caso do Livre, não nos surpreende. Nós vimos bem as manifestações que têm feito e a forma como tratam os nossos símbolos nacionais. Não nos surpreende de maneira nenhuma.”

Joacine Katar Moreira pediu a defesa da honra e não ficou sozinha, tendo recebido aplausos das bancadas do PS e do Bloco de Esquerda.

“Isto é absolutamente inadmissível. Em momento algum eu realizei isto. Em momento algum eu atentei à simbologia nacional. É uma mentira absoluta.”

Telmo Correia contestou: “O que eu disse e repito é que existiu aqui à porta do Parlamento uma manifestação do seu partido, onde houve pessoas que ofenderam símbolos nacionais, dizendo que a bandeira nacional era colonialista, o que é obviamente inadmissível neste país”.

Quanto às alterações apresentadas, tudo indica que serão chumbadas. O PS criticou sobretudo as propostas do Livre e do Bloco de Esquerda e conta com o apoio das bancadas mais à direita.