Portugal pode vir a acolher migrantes que desembarcaram em Monte Gordo

Portugal pode vir a acolher os jovens que desembarcaram esta quarta-feira numa praia do Algarve, ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado noutros casos de estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, disse a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Em declarações aos jornalistas no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira Castro Marim/Ayamonte (Espanha), a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões, garantiu que os oito jovens "estão bem" e explicou que a preocupação inicial das autoridades foi tratar do seu estado de saúde para, nas próximas horas, lhes serem explicados os moldes em que podem requerer essa proteção a Portugal.



"Estes jovens chegaram numa embarcação frágil à costa portuguesa, por volta das 10h30, foram recolhidos pela Polícia Marítima, que entretanto entrou em contacto com o SEF, e desde essa altura que a nossa preocupação tem estado a ser estabilizá-los, estiveram a ser alimentados, hidratados", disse a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



Cristina Gatões recordou que, a meio da tarde, o grupo, composto por jovens com idades "entre os 16 e 26 anos" e de "nacionalidade marroquina", foi transferido da capitania de Real de Santo António, à guarda do SEF, para o Centro policial da fronteira luso-espanhola entre o Algarve e Andaluzia, onde permanecerão até as autoridades "perceberem em que circunstâncias chegaram" e "quais são as intenções deles relativamente a esta chegada a Portugal".