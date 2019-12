Oito migrantes vindos de África desembarcaram numa praia de Monte Gordo

Oito migrantes vindos do Norte de África desembarcaram, esta quarta-feira de manhã, na praia de Monte Gordo, no Algarve.

Chegaram à numa embarcação de madeira e fugiram em direção à mata. Um pescador viu e alertou as autoridades que os detiveram.

Os jovens aparentemente têm entre os 16 e os 20 anos. Ainda não são conhecidas as nacionalidades.

De acordo com informações apuradas pela SIC, foram levados para as instalações da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António. Vão ainda ser ouvidos por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).