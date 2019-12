Ministro do Ambiente sobe a parada. "Portugal não admite que os outros falhem"

Apresentando as metas do Roteiro para a Neutralidade Carbónica de Portugal, Matos Fernandes repetiu as percentagens já conhecidas para 2030: redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa, alcançar 35% de eficiência energética e atingir 47% de renováveis no consumo final de energia.

“O tempo está a esgotar-se. E já é quase tarde. Portugal vai cumprir , Portugal está a cumprir e não admite que outros falhem”, avisou o ministro na frase que encerrou o seu discurso no plenário da COP25, onde prosseguem os segmentos de alto nível com os discursos dos diferentes países representados na cimeira.

O governante sublinhou ainda as prioridades para conseguir a redução em 40% das emissões dos transportes: a mobilidade elétrica, os autocarros de elevado desempenho ambiental e a redução do preço dos transportes coletivos.

"Foi uma medida de choque", reconheceu, ao referir-se à redução dos passes sociais nas áreas metropolitanas. "Com este programa, em apenas seis meses, aumentámos em 12% a sua utilização e em 35% o número de passes vendidos nas duas áreas metropolitanas", sublinhou ainda Matos Fernandes.

Por um mercado justo de emissões

No domínio da negociação internacional nesta COP25, o ministro do Ambiente referiu-se à polémica em torno do Artigo 6º. do Acordo de Paris, que os delegados procuram regulamentar de vez em Madrid.

O artigo é o ponto mais sensível desta cimeira e implica o estabelecimento de um mercado de emissões justo, transparente e que respeite objetivos quantificados de redução das emissões.

“Queremos alcançar um resultado positivo no que respeita ao Artigo 6º., que apoie maior ambição e garanta plena integridade na mitigação, sob pena de pôr em causa a credibilidade do sistema e do nosso processo multilateral. Estes mecanismos de mercado têm que criar incentivos fortes para reduzir emissões agora e no futuro. Para tal, temos que assegurar que não ocorre dupla contagem de reduções de emissões. E temos que garantir que a transição para o período pós-2020 não compromete os níveis de ambição atuais –insuficientes face ao que a ciência nos diz ser necessário – e futuros do Acordo de Paris", defendeu Matos Fernandes.

