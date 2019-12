Chefe de Estado-Maior do Exército “preocupado” com pedidos de saída dos quadros permanentes

O chefe de Estado-Maior do Exército (CEME) reconhece que as Forças Armadas têm menos militares do que deveriam ter, mas isso não tem impedido que as missões sejam cumpridas. Contudo, José Nunes da Fonseca está preocupado.

“Muito se tem falado da falta de praças nas Forças Armadas, mas não podemos esquecer e, isso é uma preocupação, os pedidos de abate aos quadros permanentes”, sublinha.

Para José Nunes Fonseca “isso significa uma saída antes do tempo de alguém que não se sente realizado, o que é penoso”.

Este ano entre entradas e saídas, o saldo negativo é de 1.220 militares, segundo dados da Direção-Geral da Administração e Emprego Público a que a Renascença teve acesso.