Caretos de Podence a um passo de subir a Património Imaterial da Humanidade

De facanito a carto, de estudioso a artesão

Luís Filipe Costa, de 34 anos, é de uma geração que cresceu com os caretos. Foi facanito e atualmente é careto e artesão de máscaras e trajes. É também um estudioso e os caretos de Podence, porque lhe estão no sangue, foram o tema da sua tese de mestrado em Arte.



O amor à tradição, quer dizer aos caretos, vem, por isso, de muito novo e foi com a mãe, ao serão, que aprendeu a fazer as franjas, um trabalho que “exige muita paciência, muitas horas, porque são precisos muitos metros de franja para um fato”, conta à Renascença.

O negócio de Luís Filipe Costa, uma espécie de oficina/loja na aldeia de Podence, surgiu há mais ou menos cinco anos, quando o artesão se apercebeu que “era das poucas pessoas jovens que sabia fazer franja”. E começou, então, a fazer as franjas, depois as máscaras, primeiro de lata e depois de couro”.

“Há cerca de dois anos, e porque havia uma grande procura de pessoas da aldeia, principalmente de emigrantes que queriam muito um fato de careto, apercebi-me aqui de uma oportunidade e comecei a aprender a fazer o resto que faltava: costurar, cortar a colcha e a coser as franjas no fato”, explica o artesão que atualmente confeciona o fato completo.

Os fatos dos caretos, antigamente, eram feitos “a partir duma colcha antiga, que era cortada e talhada. Era daí que se faziam os casacos e as calças. Mas já não é fácil encontrar em Podence mantas e colchas antigas, porque as que havia foram todas transformadas em fatos de caretos”, conta Luís Costa, que contorna esta dificuldade encomendando a fábricas mantas com um padrão parecido às velhas e típicas colchas.

O sonho do jovem artesão é que seja “criada em Podence a oficina do careto, onde se possam fazer as mantas à moda antiga”, com a lã a partir das ovelhas da terra. “É o processo que falta, para dizer que o falto é feito a 100% aqui, em Podence”, diz o artesão. Mas, enquanto tal não acontece, Luís vai continuar a dedicar-se ao fabrico dos fatos e a vestir os caretos, porque da falta de encomendas não se pode queixar.

“O meu problema é conseguir arranjar tempo para fazer as encomendas todas, porque, com o aproximar do carnaval - e eu já faço franja e casacos com alguma antecedência - é que vêm as encomendas de última hora e depois é um problema, se não estão prontas para o carnaval”.

Um fato simples para criança pode rondar os 350 euros. Já os dos adultos pode chegar aos 800 euros. “Depende do número de chocalhos que querem, da máscara”. “Todo completo, para sair à rua, com pau feito por um pastor aqui da aldeia,… junto as peças todas e vendo-as por 800 euros”, diz Luís.

Os enigmáticos caretos de Podence são vaidosos e, por isso, também exigentes quando encomendam o seu fato.

“Sim, também é normal. Vão despender de uma quantia considerável em algo que lhes vai ser útil para o resto da vida e que provavelmente vão passar às gerações seguintes, portanto, querem levar daqui algo que gostem muito e que possam exibir pelas ruas de Podence… E gostam de se exibir, sim…”, partilha o artesão por entre sorrisos.