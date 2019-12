Vulcão. Número de mortos na Nova Zelândia sobe para oito

A polícia da Nova Zelândia confirmou esta quarta-feira (já quinta-feira no país) que o número de mortos em consequência da erupção do vulcão na Ilha Branca subiu para oito.

Há ainda mais de duas dezenas de pessoas hospitalizadas com queimaduras e nove estão desaparecidas.

De acordo com as autoridades, 47 pessoas estariam a visitar a Ilha Branca, no norte da Nova Zelândia, quando o vulcão entrou em erupção no início da tarde de segunda-feira.