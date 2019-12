Sondagem dá maioria de 28 deputados a Boris Johnson

O Partido Conservador de Boris Johnson está bem encaminhado para conseguir uma maioria de 28 deputados no parlamento, nas eleições gerais do Reino Unido, na quinta-feira, de acordo com uma sondagem do site "YouGov".

Segundo a sondagem em causa, Boris Johnson prepara-se para conseguir uma maioria de 339 assentos, de um total de 650, o que representa uma melhoria, relativamente aos 317 assentos das eleições de 2017.

Os Trabalhistas, de Jeremy Corbyn, deverão conseguir 231 assentos, uma queda acentuada dos 262 de 2017.

A "YouGov" alerta, no entanto, que a margem de erro é tal que poderá nem sequer haver maioria.