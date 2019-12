“Finalmente vamos contribuir para eleger o Governo”. Cinco histórias de portugueses que votam no Reino Unido

Em Oxford, Rita Cabrita e José Antunes vão agora votar pela primeira vez, apesar de já viverem no Reino Unido há 17 anos. Naturalizaram-se por causa do receio de se “tornarem cidadãos de segunda depois do Brexit” e, principalmente, porque os três filhos, que brincavam à sua volta durante a entrevista, têm nacionalidade britânica. “Finalmente vamos contribuir para eleger o Governo”, disse Rita, satisfeita.

Também Miguel Torres, que vive em Cambridge desde 2012, obteve a dupla-nacionalidade este ano, com a esperança de votar “num futuro referendo para ficar na União Europeia". "Obviamente, estas eleições vão ser determinantes para isso. Sinto que são as eleições mais importantes em que já votei”, reconhece.

Esse não é o caso, no entanto, de alguns portugueses que vão votar nas legislativas pela primeira vez. Abel Oliveira vive em Londres desde 2012, é cidadão britânico desde maio deste ano e está entusiasmado com a ideia: “Sempre dei importância ao voto e agora, como sou cidadão de outro país, tenho a oportunidade de votar também para decidir o rumo que o país vai tomar, o que é algo que me interessa”.

Christina Branco chegou ao Reino Unido apenas em 2018, mas pode votar ao abrigo da Commonwealth, por ter também cidadania do Canadá, e admite que teve de “estudar" o processo eleitoral: "Aqui funciona de forma diferente, com os círculos eleitorais. Um deputado representa efetivamente um círculo eleitoral geográfico bastante pequeno e entusiasma-me poder tomar parte dessa decisão”.

A questão dos círculos eleitorais está bem presente no pensamento destes eleitores, um assunto que Eunice Goes, professora de Política na Universidade de Richmond em Londres, esclareceu à Renascença: “Na realidade são 650 eleições que estão a decorrer. Cada círculo é um ato eleitoral onde os eleitores podem escolher um deputado e o que for mais votado não precisa de uma maioria, é ele que ganha o lugar. Nestas eleições, e é um fenómeno que já dura quase há 10 anos, há cada vez menos bastiões seguros para os partidos. Portanto, há deputados que foram eleitos com pluralidade ou maiorias muito pequenas. Ora isto significa que o partido rival tem uma chance elevada de ser eleito”.

Em quem votam os portugueses nas eleições britânicas?

Por isso, muitas vezes os eleitores votam num partido que não é o seu preferido, mas aquele que os aproxima do seu objetivo. A nota comum entre os portugueses que falaram com a Renascença foi a do voto útil. Christina Branco vai votar nos trabalhistas, não só porque concorda com o que leu no manifesto mas “porque o importante é mesmo tirar os Conservadores do poder e não acreditar em Boris Johnson.”