Audi Q3 Sportback – A atraente proposta Alemã

Exterior: Alto, face ao solo, mas não tanto que se confunda com um todo-o-terreno. Tem uma imagem dinâmica que lhe é conferida por uma carroçaria compacta mas com linhas desportivas. Combina a imagem de um SUV com um coupé de 5 portas e cativa Gregos e Troianos.

Na frente destaca-se a enorme grelha em favos, complementada pelas 4 argolas da Audi. Duas grandes entradas de ar, de formato trapezoidal à esquerda e à direita em baixo, reforçam a imagem desportiva. Os faróis avançam ligeiramente pela lateral e abrem espaço a uma disfarçada curva nos painéis na zona das embaladeiras das rodas da frente. As rodas acolhem jantes que podem ir das 17 ás 20 polegadas com pneus 255/40. A traseira oferece as maiores novidades estilísticas no modelo. O Sportback implica um tejadilho descendente com um spoiler generoso e reforça o dinamismo do Audi Q3 Sportback. Interior:

Os bancos dianteiros são muito bem desenhados, confortáveis e passiveis de várias regulações. A consola central é simples e na junção ao tablier, inclina-se ligeiramente para o condutor facilitando o acesso e a leitura dos comandos do ar-condicional e do ecrã que alberga o GPS e o vasto leque de infotainment e conectividade. O volante, plano na parte de baixo, reforça o ar desportivo do modelo. Em suma, parece feito para desfrutar o prazer de condução. Os bancos traseiros servem bem dois passageiros adultos, o lugar do meio é destinado a uma criança, sendo inclusivamente mais curto na zona das pernas para não colidir com as saídas de ar traseiras colocadas ao centro. A bagageira tem 530 litros de capacidade. Motor: