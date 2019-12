Eletricidade com vários escalões de IVA “é um absurdo” que penaliza famílias e o interior

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera “um absurdo” a ideia de António Costa que pediu autorização a Bruxelas para implementar diferentes escalões de IVA na eletricidade. A ideia é que a variação do imposto seja feita em função dos diferentes escalões de consumo.

“É um total absurdo que vai penalizar as famílias com filhos, por exemplo. Falamos da necessidade de termos filhos e uma família com dois ou três filhos é carregada no IVA porque tem filhos, é um absurdo”, refere.

Raposo dá ainda outro exemplo. “No interior é que faz frio e as pessoas têm mesmo de ter o aquecimento ligado e muitas já não têm o aquecimento ligado porque é caríssimo e passam frio. Os nossos velhos, sobretudo no interior pobre, passam muito frio e vais carregar ainda mais o IVA da eletricidade”, questiona.

Já o escritor Jacinto Lucas Pires diz “não perceber a lógica nesta medida”, embora reconheça “que faltam saber os pormenores”.

“Espero que não seja uma habilidade de criar uma cortina de fumo para não reduzir a taxa do IVA geral”, diz.

“Se o critério é pelo consumo isso não vai beneficiar os mais pobres, os que mais precisam”, remata.