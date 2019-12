Ivo Vieira. Ganhar, “mas sem traumas"

O treinador do V. Guimarães quer vencer em Frankfurt, na última jornada da Liga Europa, mas sem traumas.

“Não podemos fazer desse fato um trauma nem perseguir desalmadamente esse objetivo. O objetivo é entrar sempre para ganhar, é verdade que não conseguimos nesta competição”, disse.

Ivo Vieira considera “injusto o número de pontos conquistados até agora [na Liga Europa], porque aquilo que o Vitória fez nos jogos que disputou e pela qualidade que deu aos mesmos”.

O Vitória já está eliminado, mas o técnico considera que este é mais “um momento de crescimento” para a sua equipa.

“Vamos procurar ganhar, fazer tudo para que isso aconteça sabendo que se trata de uma tarefa difícil porque temos do outro lado uma equipa de grande valia. É verdade que o Eintracht é muito forte em sua casa. Temos de ser competentes e fazer aquilo que fizemos em casa, só que com mais golos, será um desafio difícil perante um adversário que precisa do jogo para passar”, acrescentou Ivo Vieira.

O jogo entre o Eintracht Frankfurt e o V. Guimarães está marcado para as 17h55 desta quinta-feira na Commerzbank-Arena.